В аэропорту Франкфурта отменили 68 рейсов из-за технического сбоя
Сложности продлятся еще несколько дней.
В аэропорту немецкого Франкфурта-на-Майне сегодня в первой половине дня отменили 68 рейсов. Об этом сообщает "Немецкая волна".
Рейсы отменили из-за сбоя программного обеспечения в одном из центров Немецкой службы безопасности полетов, который находится в Лангене близ Франкфурта и контролирует регион между Боденским озером, границей с Нидерландами, Касселем и Тюрингией. В связи с возникшими проблемами пропускная способность центра снижена на 25%.
46 из этих рейсов аннулировала авиакомпания Lufthansa. В результате в нужное время не смогли вылететь 4500 пассажиров. По данным авиакомпании, отменены прежде всего рейсы, которые повторяются с небольшими интервалами времени.
Сообщается, что часть полетов будет отменена и в ближайшие дни. Сбой в программном обеспечении предполагается устранить в ночь на 28 марта. Другие диспетчерские центры DFS в Мюнхене, Бремене и Карлсруэ от компьютерного сбоя не пострадали.
Напомним, ранее в марте большинство стран мира закрыли свое воздушное пространство для новых самолетов Boeing серии 737 MAX 8 и 9 из-за сбоя в программном обеспечении лайнеров. Из-за недостатков системы разбились два пассажирских самолета - в Индонезии и в Эфиопии.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
25.03.2019 13:28