Проект сверхзвукового автомобиля для нового рекорда скорости перезапущен

Британский предприниматель Иен Уорхерст, как передает BBC, перезапустил проект Bloodhound. Компания, которая займется его разработкой, называется Grafton LSR Ltd; в нее входят сам бизнесмен, прежняя команда по созданию автомобиля и Юэн Ханиман, в прошлом являвшийся финансовым менеджером Формулы-1. Проект получил финансирование примерно в 25 миллионов фунтов стерлингов.

Автомобиль, раньше называвшийся Bloodhound SSC, теперь получил название Bloodhound LSR (аббревиатура расшифровывается как Land Speed Record). Машина получила новую красно-белую ливрею, на которой будут размещены логотипы спонсоров. На данный момент специалисты подготавливают автомобиль к тестовым заездам, которые должны будут пройти в Южной Африке.

Bloodhound SSC заявила о разработке одноименного автомобиля для установления нового наземного рекорда скорости примерно 10 лет назад. Машину уже испытывали: например, осенью 2017 года ее разгонами до 322 километров в час. Позже, однако, компания сообщила о нехватке средств для дальнейшей разработки автомобиля и о закрытии проекта. Последний, впрочем, был спасен Иеном Уорхерстом.

На данный момент наземный рекорд скорости составляет 1 228 км/ч; он был установлен в 1997 году.



