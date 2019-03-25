Проект сверхзвукового автомобиля для нового рекорда скорости перезапущен

Проект сверхзвукового автомобиля для нового рекорда скорости перезапущен

Британский предприниматель Иен Уорхерст, как передает BBC, перезапустил проект Bloodhound. Компания, которая займется его разработкой, называется Grafton LSR Ltd; в нее входят сам бизнесмен, прежняя команда по созданию автомобиля и Юэн Ханиман, в прошлом являвшийся финансовым менеджером Формулы-1. Проект получил финансирование примерно в 25 миллионов фунтов стерлингов.

Автомобиль, раньше называвшийся Bloodhound SSC, теперь получил название Bloodhound LSR (аббревиатура расшифровывается как Land Speed Record). Машина получила новую красно-белую ливрею, на которой будут размещены логотипы спонсоров. На данный момент специалисты подготавливают автомобиль к тестовым заездам, которые должны будут пройти в Южной Африке.

Bloodhound SSC заявила о разработке одноименного автомобиля для установления нового наземного рекорда скорости примерно 10 лет назад. Машину уже испытывали: например, осенью 2017 года ее разгонами до 322 километров в час. Позже, однако, компания сообщила о нехватке средств для дальнейшей разработки автомобиля и о закрытии проекта. Последний, впрочем, был спасен Иеном Уорхерстом.

На данный момент наземный рекорд скорости составляет 1 228 км/ч; он был установлен в 1997 году.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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