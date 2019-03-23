Маршрутка сбила троих людей у метро "Дорогожичи" в Киеве (обновлено)
Очевидцы аварии избили водителя автобуса.
Вечером 21 марта в Киеве у метро "Дорогожичи" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием общественного транспорта.
По данным dtp.kiev.ua, водитель маршрутки №155 сбил троих людей. Всех их госпитализировали. Одна из женщин получила серьезные травмы лица, выбиты зубы.
"Свидетели пытались сдвинуть автобус, чтобы помочь человеку под ним", - говорится в сообщении.
Подробности уточняются. На месте работает полиция и скорая помощь.
По данным сообщества "Киев Оперативный", автобус сбил двух девушек, которые переходили дорогу на зеленый для пешеходов сигнал светофора.
Отмечается, что очевидцы аварии избили водителя автобуса.
Стоит отметить, что это уже второе серьезное ДТП в этом районе за несколько дней. 19 марта на перекрестке улиц Елены Телиги и Дорогожицкой Chevrolet Aveo протаранил два авто и маршрутку и загорелся. Четыре человека с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.
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