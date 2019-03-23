Маршрутка сбила троих людей у метро "Дорогожичи" в Киеве (обновлено)

Вечером 21 марта в Киеве у метро "Дорогожичи" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием общественного транспорта.

По данным dtp.kiev.ua, водитель маршрутки №155 сбил троих людей. Всех их госпитализировали. Одна из женщин получила серьезные травмы лица, выбиты зубы.

"Свидетели пытались сдвинуть автобус, чтобы помочь человеку под ним", - говорится в сообщении.

Подробности уточняются. На месте работает полиция и скорая помощь.

По данным сообщества " Киев Оперативный", автобус сбил двух девушек, которые переходили дорогу на зеленый для пешеходов сигнал светофора.

Отмечается, что очевидцы аварии избили водителя автобуса.

Стоит отметить, что это уже второе серьезное ДТП в этом районе за несколько дней. 19 марта на перекрестке улиц Елены Телиги и Дорогожицкой Chevrolet Aveo протаранил два авто и маршрутку и загорелся. Четыре человека с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.