В Киеве задержали полицейского при получении взятки за возврат изъятого автомобиля
Автомобиль был изъят в другом уголовном производстве.
Следователи управления Государственного бюро расследований Киева задержали заместителя руководителя отдела Управления превентивной деятельности Нацполиции области при получении $3 тыс. взятки.
Об этом сообщается на сайте ГБР.
Отмечается, что деньги передавались в гривнах в сумме 81 тыс. гривен.
"По предварительной информации, полицейский, занимающий руководящую должность в Управление превентивной деятельности ГУ НП Киевской области, требовал у гражданина деньги за возвращение ему грузового автомобиля. Автомобиль был изъят работниками полиции в другом уголовном производстве, которое расследовалось по ч. 1 ст. 239 УК Украины (загрязнение или порча земель)", - говорится в сообщении.
Следователи задержали полицейского в порядке ст. 208 УПК. Ему готовят сообщение о подозрении в злоупотреблении влиянием (ст. 369-2 Уголовного кодекса). Также готовится ходатайство об избрании меры пресечения и отстранения от должности.
Напомним, ранее в Полтавской области двоих полицейских задержали при получении 10 тыс. гривен взятки.
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20.03.2019 11:48