В Киеве задержали полицейского при получении взятки за возврат изъятого автомобиля

Автомобиль был изъят в другом уголовном производстве.

В Киеве задержали полицейского при получении взятки за возврат изъятого автомобиля
Фото: dbr.gov.ua

Следователи управления Государственного бюро расследований Киева задержали заместителя руководителя отдела Управления превентивной деятельности Нацполиции области при получении $3 тыс. взятки.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

Отмечается, что деньги передавались в гривнах в сумме 81 тыс. гривен.

"По предварительной информации, полицейский, занимающий руководящую должность в Управление превентивной деятельности ГУ НП Киевской области, требовал у гражданина деньги за возвращение ему грузового автомобиля. Автомобиль был изъят работниками полиции в другом уголовном производстве, которое расследовалось по ч. 1 ст. 239 УК Украины (загрязнение или порча земель)", - говорится в сообщении.

Фото: dbr.gov.ua

Следователи задержали полицейского в порядке ст. 208 УПК. Ему готовят сообщение о подозрении в злоупотреблении влиянием (ст. 369-2 Уголовного кодекса). Также готовится ходатайство об избрании меры пресечения и отстранения от должности.

Напомним, ранее в Полтавской области двоих полицейских задержали при получении 10 тыс. гривен взятки.


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