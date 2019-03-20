Грузовик повредил путепровод на Броварском проспекте возле станции метро "Дарница" в Киеве

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" ограничила движение транспорта на пересечении Броварского проспекта и ул. Строителей из-за повреждения балки путепровода.

Об этом информирует пресс-служба КГГА.

"С целью обеспечения безопасного движения транспорта принято решение о закрытии правой полосы движения в направлении бульвара Верховной Рады и проведении испытания и обследования специализированной лабораторией. По результатам обследования будут приняты дальнейшие решения по выполнению необходимых ремонтных работ", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/kievavtodor

Согласно сообщению, днем 19 марта водитель трала, на котором перевозился гусеничный кран RDK-25, не учел габариты искусственного сооружения и повредил балку №4 во втором прогоне путепровода.

Фото: facebook.com/kievavtodor

Отмечается, что кран перевозился без согласования с "Киевавтодором", с превышением габарита, без документов и необходимого сопровождения.

Фото: facebook.com/kievavtodor

Фото: facebook.com/kievavtodor

Путепровод на пересечении Броварского проспекта и ул. Строителей - один из двух основных маршрутов в сторону Троещины с юго-восточной части Киева . В ноябре 2018 году на этом мосту провалился тротуар.

Напомним, 16 марта начался демонтаж аварийного Шулявского путепровода. Движение транспорта в этом районе на следующие полтора года организовано по прилегающим улицам. На путях объезда предусмотрено одностороннее движение на улицах Антона Цедика (до пересечения с улицей Петра Нестерова), Нестерова, Гарматной и Выборгской.