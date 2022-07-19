У Києві закриють виходи з двох станцій метро: які і чому

Заходи вводять з міркувань безпеки.

У Києві закриють виходи з двох станцій метро: які і чому

У Києві планують тимчасово закрити частину виходів зі станцій метро «Академмістечко» і «Дарниця» починаючи з середи, 19 липня. Про це повідомляє КМДА у Telegram.

«Відзавтра тимчасово закриють вестибюлі двох станцій метро: вихід зі станції «Академмістечко» в напрямку Троїцького ринку і вихід зі станції «Дарниця» в напрямку «Лівобережної», — розповіли в КМДА.

Під час повітряної тривоги, зокрема уночі, працюють ті ж вестибюлі, що й у денну зміну.

Такі заходи з міркувань безпеки було впроваджено за рекомендацією правоохоронних органів, які на період воєнного стану визначають режим роботи метрополітену.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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