У Києві закриють виходи з двох станцій метро: які і чому

У Києві планують тимчасово закрити частину виходів зі станцій метро «Академмістечко» і «Дарниця» починаючи з середи, 19 липня. Про це повідомляє КМДА у Telegram.

«Відзавтра тимчасово закриють вестибюлі двох станцій метро: вихід зі станції «Академмістечко» в напрямку Троїцького ринку і вихід зі станції «Дарниця» в напрямку «Лівобережної», — розповіли в КМДА.

Під час повітряної тривоги, зокрема уночі, працюють ті ж вестибюлі, що й у денну зміну.

Такі заходи з міркувань безпеки було впроваджено за рекомендацією правоохоронних органів, які на період воєнного стану визначають режим роботи метрополітену.