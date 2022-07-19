2022-07-19
У Києві закриють виходи з двох станцій метро: які і чому
Заходи вводять з міркувань безпеки.
У Києві планують тимчасово закрити частину виходів зі станцій метро «Академмістечко» і «Дарниця» починаючи з середи, 19 липня. Про це
«Відзавтра тимчасово закриють вестибюлі двох станцій метро: вихід зі станції «Академмістечко» в напрямку Троїцького ринку і вихід зі станції «Дарниця» в напрямку «Лівобережної», — розповіли в КМДА.
Під час повітряної тривоги, зокрема уночі, працюють ті ж вестибюлі, що й у денну зміну.
Такі заходи з міркувань безпеки було впроваджено за рекомендацією правоохоронних органів, які на період воєнного стану визначають режим роботи метрополітену.
Микита Ткаченко, ZN.ua