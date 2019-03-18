Дрон Airbus начал доставлять грузы на корабли

Airbus проводит испытания вместе с логистической компанией Wilhelmsen Ships Services и сингапурскими властями. Первый полет дрона состоялся в прошлую пятницу — беспилотник Skyways доставил на корабль 1,5-килограммовый груз, включающий 3D-печатные объекты.

Airbus

Тесты подразумевают вылет беспилотника с пирса Marina South Pier и беспилотный полет на расстояние около 1,5 километра — до корабля, стоящего на якоре; дрон оставляет груз на палубе и затем возвращается на берег — весь путь, как утверждается, занимает не более 10 минут.

По словам Airbus, дроны Skyways способны доставлять грузы весом до четырех килограммов на судна, располагающиеся на расстоянии до трех километров от берега. Аппараты, согласно компании, движутся по специальным воздушным коридорам в автономном режиме. В будущем Airbus планирует испытать дроны в городских условиях — компания отмечает, что скоро начнутся тесты в сотрудничестве с Национальным университетом Сингапура.



