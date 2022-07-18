У Великій Британії планують створити найбільшу у світі магістраль для дронів

Протяжність магістралі становитиме 263 кілометри.

У Великій Британії планують створити найбільшу у світі магістраль для дронів
У Британії створять найбільшу магістраль для дронів
© Royal Mail

Протягом двох років у Британії планують збудувати найбільшу у світі автоматизовану магістраль для дронів. Вона отримала назву Skyway та об'єднає Редінг, Оксфорд, Мілтон-Кінс, Кембридж, Ковентрі та Регбі, повідомляє ВВС.

Зазначається, що протяжність магістралі становитиме 263 кілометри. Вартість проєкту складає 12 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 14 мільйонів доларів). Очікується, що будівництво магістралі завершать до середини 2024 року.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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