Boeing провела закрытую презентацию самой большой в мире модели самолета

Ранее в компании заявили, что перенесут презентацию в связи с авиакатастрофой в Эфиопии.

Корпорация Boeing провела презентацию самого длинного пассажирского самолета в мире, новейшего широкофюзеляжного лайнера Boeing 777X для ограниченного круга участников.

По данным телеканала CNN, 13 марта первый Boeing 777X был представлен сотрудникам компании в помещении завода по производству широкофюзеляжных самолетов в городе Эверетт (штат Вашингтон), хотя ранее в компании заявили, что перенесут презентацию.

В основу разработки лег Boeing 777. Но их существенное различие состоит в том, что 777X снабжен двигателями GE9X - самыми большими авиационными двигателями в мире. При этом компания впервые в гражданской авиации применила технологию со складыванием крыльев.

Boeing unveiled the new 777X to the employee today without media debut. Here are few photos of her from Boeing employees. Credit: Boeing Employee #777x #Boeing777X pic.twitter.com/z4L8Jkzrah — Sam Chui (@SamChuiPhotos) 13 марта 2019 г.

Также Boeing 777X станет самым крупным в мире пассажирским самолетом с двумя двигателями, диаметр турбины которых составляет почти 3,5 м.

Базовой модификацией новейшего лайнера станет Boeing 777-9X, которая в зависимости от компоновки сможет принять на борт от 400 до 425 пассажиров. При этом дальность полета базовой версии составит чуть более 14 тыс. км.

Укороченная версия Boeing 777-8X, длина которой составит 70 м, сможет вместить 350-375 пассажиров и сможет пролететь немногим более 16 тыс. км.

В компании отметили, что расход топлива и эксплуатационные расходы лайнеров Boeing 777X будут ниже, чем у моделей конкурентов на 10-12%.

Первый полет новейший лайнер совершит уже в ближайшие месяцы, а поставки заказчикам ожидаются в 2020 году.

Напомним, самолет Ethiopian Airlines, следовавший из Аддис-Абебы в Кению, потерпел крушение утром 10 марта возле города Бишофту, в 62 км к юго-востоку от Аддис-Абебы. На борту находились 157 человек, все они погибли.