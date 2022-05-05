"Оживить невозможно, но…": командир "Мрії" рассказал о создании нового самолета, и что для этого нужно

Оккупанты уничтожили легендарный украинский самолет в первые дни вторжения, однако наши отомстили за "Мрію" потоплением крейсера "Москва".

Украинский самолет Ан-225 "Мрія" был признан самым большим и самым мощным в мире. В первые дни вторжение, а именно 27 февраля, роSSийские варвары полностью уничтожили украинскую "Мрію".

Командир экипажа легендарной "Мрії" Дмитрий Антонов в интервью изданию "Голос Америки" рассказал, возможно ли восстановить самолет. Так, по словам командира, "оживить" самолет невозможно, но есть шанс создать новый.

"Весь контур, который мы видим, без внутренности, это железо. Железо есть. Нужна электроника и все остальное внутренности. Говорили суммы от 800 миллионов до 3-х млрд. Но сумма, сами понимаете, что очень большая и плюс такая разница в оценке, это говорит только об одном: что реально еще никто не оценивал", – говорит Дмитрий Антонов.

По его убеждению, воссоздать украинскую "Мрію" просто необходимо, сколько бы это не стоило. Потому что самолет стал символом, причем не только в Украине, но и для всего мира.