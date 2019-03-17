Boeing выкатил крупнейший двухдвигательный пассажирский самолет

Как передает CNN, компания Boeing 13 марта провела выкатку первого летного образца авиалайнера 777?9X на своем предприятии в Эверетте, штат Вашингтон. Как ожидается, первый полет авиалайнера состоится во втором квартале 2019 года.

Boeing выкатил крупнейший двухдвигательный пассажирский самолет

Boeing

Boeing разрабатывает самолет 777X с начала 2010-х годов. 777X, как ожидается, будет иметь две версии — 777?8 и 777?9. В зависимости от варианта 777X будет составлять в длину 69,8 или 76,7 метра, а размах крыла самолета составит 71,8 м. При этом новый самолет Boeing, как предполагается, станет первым пассажирским лайнером со складным крылом (в сложенном состоянии размах крыла будет составлять 64,8 м).

Boeing unveiled the new 777X to the employee today without media debut. Here are few photos of her from Boeing employees. Credit: Boeing Employee#777x #Boeing777X pic.twitter.com/z4L8Jkzrah

— Sam Chui (@SamChuiPhotos) 13 марта 2019 г.

Максимальная взлетная масса Boeing B777X будет составлять 351,5 тонны. Как ожидается, в зависимости от версии он сможет перевозить от 350 до 425 пассажиров и будет иметь дальность полета до 16,1 тысячи километров.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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