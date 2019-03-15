Власти США обвинили Volkswagen и бывшего CEO компании в обмане инвесторов

С апреля 2014 года по май 2015 года компания привлекла более $13 млрд на американских рынках облигаций.

Власти США обвинили Volkswagen и бывшего CEO компании в обмане инвесторов
Власти США обвинили Volkswagen в обмане инвесторов

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США обвинила германского автопроизводителя Volkswagen, два его дочерних подразделения и бывшего главного исполнительного директора Мартина Винтеркорна во введении в заблуждение американских инвесторов.

Об этом сообщила пресс-служба SEC.

Отмечается, что с апреля 2014 года по май 2015 года компания привлекла более $13 млрд на американских рынках облигаций и обеспеченных активами ценных бумаг, в то время как руководство VW знало, что на более чем 500 тыс. дизельных автомобилей в США превышались допустимые нормы по выхлопным газам.

В заявлении SEC говорится, что компания "делала ложные и вводящие в заблуждение заявления инвесторам и андеррайтерам относительно качества автомобилей, соответствия экологическим нормам и финансового состояния VW".

Скрывая противозаконную, автопроизводитель получил выгоду на сотни миллионов долларов, размещая ценные бумаги по более привлекательным ставкам.

VW указал на "существенные юридические и содержательные недочеты" иска, пишет Deutsche Welle.

"Volkswagen уже более двух лет назад заключил многомиллиардное соглашение о компенсационных выплатах с министерством юстиции, почти всеми штатами и почти 600 тыс. потребителей в США", - заявил представитель концерна в Вольфсбурге.

В результате инициированных властями США в сентябре 2015 года расследований VW вынужден был признать, что на нескольких миллионах проданных в мире автомобилей было установлено программное обеспечение, которое позволяло манипулировать тестами на соответствие двигателей экологическим стандартам.

"Дизельгейт" вызвал массовый отзыв продукции VW с рынка для устранения технических фальсификаций. Концерн достиг с властями США соглашения о штрафных и компенсационных выплатах на общую сумму более 23 млрд долларов в рамках урегулирования скандала.

Напомним, летом прошлого года Германия оштрафовала Volkswagen на 1 млрд евро из-за дизельного скандала.


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