В Киеве БТР врезался в машину военной инспекции
Военные отказались комментировать инцидент.
В среду, 13 марта, на улице Академика Заболотного в Киеве произошла авария с участием БТР и машины военной инспекции Lada Samara.
У военного автомобиля отказали тормоза. В результате столкновения образовалась большая пробка. ДТП произошло около 17:30, пишет Информатор.
По предварительным данным, БТР и автомобиль военной инспекции двигались по улице Заболотного в сторону станции метро "Теремки". В этот момент посреди дороги остановился гражданский легковой автомобиль, у которого заглох двигатель. Lada военных успела затормозить перед легковушкой, а едущий сзади БТР врезался в нее.
Военные отказались комментировать данный инцидент, однако прибывшие на место происшествия полицейские сообщили, что БТР был только после ремонта и у него отказали тормоза.
К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Lada получила серьезные повреждения всей задней части. Бронетранспортер повреждений не получил.
Напомним, 11 марта в Киеве эвакуатор врезался в неисправную маршрутку.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.