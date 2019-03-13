В Киеве БТР врезался в машину военной инспекции

Военные отказались комментировать инцидент.

В среду, 13 марта, на улице Академика Заболотного в Киеве произошла авария с участием БТР и машины военной инспекции Lada Samara.

Фото: Информатор

У военного автомобиля отказали тормоза. В результате столкновения образовалась большая пробка. ДТП произошло около 17:30, пишет Информатор.

Фото: Информатор

По предварительным данным, БТР и автомобиль военной инспекции двигались по улице Заболотного в сторону станции метро "Теремки". В этот момент посреди дороги остановился гражданский легковой автомобиль, у которого заглох двигатель. Lada военных успела затормозить перед легковушкой, а едущий сзади БТР врезался в нее.

Фото: Информатор

Военные отказались комментировать данный инцидент, однако прибывшие на место происшествия полицейские сообщили, что БТР был только после ремонта и у него отказали тормоза.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Lada получила серьезные повреждения всей задней части. Бронетранспортер повреждений не получил.

Напомним, 11 марта в Киеве эвакуатор врезался в неисправную маршрутку.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
На Азовском море фиксируют случаи отказов систем навигацииНа Азовском море фиксируют случаи отказов систем навигации
Пять человек разбились насмерть в селе возле Киева, в машине нашли недопитую бутылку водкиПять человек разбились насмерть в селе возле Киева, в машине нашли недопитую бутылку водки
Греческий суд оправдал украинских моряков, которых обвиняли в нелегальной перевозке взрывчаткиГреческий суд оправдал украинских моряков, которых обвиняли в нелегальной перевозке взрывчатки
В Германии на 23 тыс. евро оштрафовали водителей, не создавших спасательный коридор для скорой помощиВ Германии на 23 тыс. евро оштрафовали водителей, не создавших спасательный коридор для скорой помощи
В Индии после столкновения с птицей разбился истребитель МиГ-21В Индии после столкновения с птицей разбился истребитель МиГ-21
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве на Борщаговке сошел с рельсов скоростной трамвай №1В Киеве на Борщаговке сошел с рельсов скоростной трамвай №1
В Киеве эвакуатор врезался в неисправную маршруткуВ Киеве эвакуатор врезался в неисправную маршрутку
В Виннице 23-летний водитель на Infiniti врезался в такси, 4 пострадавшихВ Виннице 23-летний водитель на Infiniti врезался в такси, 4 пострадавших
В Киеве пьяный подросток на угнанном авто протаранил патрульную машинуВ Киеве пьяный подросток на угнанном авто протаранил патрульную машину
В Киеве пьяный полицейский-водитель порезал ножом коллегу-патрульногоВ Киеве пьяный полицейский-водитель порезал ножом коллегу-патрульного
Шулявский путепровод в Киеве закроют на реконструкцию 16 мартаШулявский путепровод в Киеве закроют на реконструкцию 16 марта
Фура не разминулась с легковым автомобилем в Киеве: пятеро пострадавшихФура не разминулась с легковым автомобилем в Киеве: пятеро пострадавших
Пятеро иностранцев пострадали в ДТП в КиевеПятеро иностранцев пострадали в ДТП в Киеве
Из-за воспламенения машины во время ремонта в Киеве сгорела СТОИз-за воспламенения машины во время ремонта в Киеве сгорела СТО
В Хмельницкой области мужчина угнал повозку лошадей и врезался на ней в припаркованную машинуВ Хмельницкой области мужчина угнал повозку лошадей и врезался на ней в припаркованную машину
Последние новости
Подгружаем последние новости