Облік українських авто в Польщі: коли необхідно реєструвати машину

Не потрібно ставити на облік авто одразу після приїзду до Польщі, інформує ZN.ua.

Облік українських авто в Польщі: коли необхідно реєструвати машину
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Через військове вторгнення РФ багато українців вимушено покинули свої домівки та поїхали за кордон. Українці, які приїхали до Польщі на автомобілі, та перебувають у країні понад 180 днів, мають її зареєструвати, але ця процедура не є простою, пише видання Auto24.tv.

Як і коли треба ставити авто на облік у Польщі

Українські біженці, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року, не повинні одразу ставити автомобіль на облік. Однак якщо машина перебуває в країні більше ніж пів року, його треба зареєструвати в місцевій районній (повітовій) адміністрації за місцем проживання.

Відповідно до положень «Спеціального закону про особливі положення в галузі транспорту та морського господарства» у зв’язку зі збройним конфліктом на території України (ст. 15), українці, що перетнули польський кордон після 24 лютого, не зобов’язані мати документи, що підтверджують володіння транспортним засобом (до 31 грудня 2022 року). Єдиною умовою є наявність чинної страховки для виїзду за кордон (Зелена карта). Таку страховку можна оформити безпосередньо в Україні або при перетині кордону.

Реєструвати автомобіль на іноземних номерах в Польщі потрібно за умови, що власник авто планує перебувати в цій країні більше, ніж шість місяців. Якщо Ви плануєте перебувати в Польщі понад 180 днів, то потрібно зареєструвати авто в перші шість місяців перебування в цій країні.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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