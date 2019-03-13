Toyota и JAXA показали концепцию пилотируемого ровера для Луны

Toyota и JAXA показали концепцию пилотируемого ровера для Луны

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) и корпорация Toyota намерены сообща развивать перспективные технологии с целью освоения космоса.

Стороны уже представили концепцию пилотируемого вездехода, предназначенного для передвижения по лунной поверхности. Довольно крупная шестиколёсная машина сможет функционировать в сложных условиях, перемещаясь по рельефу разного типа.

Toyota и JAXA показали концепцию пилотируемого ровера для Луны

Ровер предлагается оборудовать силовой установкой на основе топливных элементов. Основные узлы и агрегаты будут рассчитаны на преодоление до 10 тыс. километров по поверхности естественного спутника нашей планеты.

Toyota и JAXA показали концепцию пилотируемого ровера для Луны

Длина машины составит 6,0 метра, ширина — 5,2 метра, высота — 3,8 метра. Объём полезного пространства внутри будет достигать 13 м3. В ровере смогут с комфортом расположиться два человека, а в экстренных ситуациях машина сможет брать на борт четверых колонизаторов.

Toyota и JAXA показали концепцию пилотируемого ровера для Луны

Toyota и JAXA показали концепцию пилотируемого ровера для Луны

Нужно, впрочем, отметить, что пока показанный луноход — это не более чем концептуальный проект. О том, когда может появиться рабочий прототип такой машины, ничего не сообщается.

Toyota и JAXA показали концепцию пилотируемого ровера для Луны

Не исключено, что в перспективе решения, предложенные специалистами Toyota и JAXA, будут задействованы в пилотируемых транспортных средствах для движения по Марсу.

Toyota и JAXA показали концепцию пилотируемого ровера для Луны


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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