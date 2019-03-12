Lamborghini выпустит четырехдверную модель.

Компания Lamborghini долгое время обходилась всего двумя моделями – классическими суперкарами, одним попроще, вторым подороже. Однако суровые реалии сегодняшнего рынка заставляют всех расширять предложение, и игроки эксклюзивного сегмента не исключение.

В конце 2017 года третьей серийной машиной «Ламбо» стал кроссовер Urus с мотором в 650 л.с. Глава Lamborghini Стефано Доменикали в интервью британскому порталу autocar.co.uk обмолвился, что планируется и четвертая модель – легковушка класса Grand Turismo с посадочной формулой 2+2.

Правда, не все так безоблачно. Сейчас вкладывать в создание новинки у марки попросту нечего. Для того, чтобы проекту дали зеленый свет, компании необходимо обеспечить рост продаж в течение ближайших пяти лет. Со свежим трендовым «Урусом» заметный прогресс на ближайшее время гарантирован, но сможет ли «Ламбо» показывать его вплоть до 2025 года, пока неясно.

Напомним, что прототип подобного гранд-турера Lamborghini показала еще в 2008 году. Назывался он Estoque и остался в единственном экземпляре.