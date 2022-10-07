Простояв у гаражі 20 років: унікальний спорткар Lamborghini Miura продають за космічну суму, фото

Легендарну модель італійського виробника суперкар Lamborghini Miura, що простояв у гаражі без руху 20 років, продають за мільйон євро. Цей раритетний автомобіль надзвичайно цінується серед колекціонерів.

Про це повідомили в АвтоЦентрі.

Один із власників Lamborghini Miura 1969 року випуску вирішив продати своє авто, яке не виїжджало на дорогу останні 20 років, але весь цей час якісно обслуговувалось. Зараз культова модель перебуває в ідеальному стані й не потребує ремону, чим і зумовлена ціна в 1 млн євро. Однак це початкова ціна, адже власник має намір виручити до 1,4 млн євро.

Власник купив Lamborghini Miura червоного кольору в модифікації P400 S в 1975 році й часто користувався автомобілем, але з віком йому стало складно справлятися з суперкаром, тому він залишив його в гаражі, не забуваючи про регулярне обслуговування.

Це авто оснащене 4,0-літровим двигуном V12 потужністю 370 к.с., який дозволяє розвивати максимальну швидкість до 282 км/год! Крім того, розгін з місця до сотні км/год займає лише 5,5 секунд.


Ліза Бровко, Апостроф





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