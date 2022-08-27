Зірка без макіяжу: до мережі потрапили фото позашляховика Lamborghini Huracan Sterrato

У мережі засвітилися фотографії нового прототипа серійного авто Sterrato 2023 року від Lamborghini, який не справляє такого враження, як його попередники.

Про це написали в Carscoops.

Концепт суперкара Lamborghini Huracan Sterrato 2019 року виглядав унікальним завдяки товстим розширенням арок, підвищеній висоті кузова, рейлінгам на даху, захистній пластині та додатковими фарами. Але цей прототип серійного автомобіля Sterrato 2023 року, позбавлений більшості цих функцій, і його майже не впізнати.

"Виглядає як голлівудська зірка, яку сфотографували папараці, коли вона йде до магазину без бальної сукні та дорогого макіяжу. Це не справляє такого враження, як концепція чи попередні прототипи, які ми бачили", - зауважили автоексперти.

Передній бампер і бічні пороги виглядають ідентично до базового автомобіля, а збільшення дорожнього просвіту, що на концепті становило 47 мм, зовсім непомітне. Єдина ознака, що це був Sterrato, - трубка на даху, яка подає повітря до V10, розташованого за сидіннями.

"Але не варто надто розчаровуватися. На фото, яке просочилося в мережу, показано автомобіль із розширеними арками, тож, ймовірно, це лише дрібниця, і ми сподіваємось, що серійний Sterrato, який має вийти наприкінці цього року, буде досить близькою копією суперкара, який збили нас усіх з ніг у 2019 році", - заспокоїли експерти, інформує Апостроф.


Ліза Бровко, Апостроф





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