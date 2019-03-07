Объявлены финальные характеристики электрического мотоцикла Harley-Davidson

Harley-Davidson объявила на Международном автосалоне в Женеве финальные характеристики электрического мотоцикла LiveWire.

Мощность и дальность пробега электромотоцикла оптимизированы для нужд городского жителя. Согласно тестам по стандарту MIC City и MIC Combined (до 110 км/ч), дальность его пробега от одного заряда батареи составляет 225 км в городском или 142 км в активном комбинированном режиме.

Во всех дилерских центрах, предлагающих LiveWire, будут установлены станции быстрой зарядки, позволяющие зарядить аккумулятор мотоцикла от 0 до 80 % за 40 минут.

Максимальная скорость электромотоцикла составляет 177 км/ч. Всего за 3 с LiveWire набирает скорость с 0 до 100 км/ч и ещё 1,9 с требуется для набора от 100 до 130 км/ч.

Мотоцикл оснащён трансмиссией, не требующей переключения передач, а также электронной системой контроля ходовой части (Electronic Chassis Control, ECC), все компоненты которой предназначены для того, чтобы обеспечить водителю максимальные уверенность и контроль в сложных дорожных ситуациях.

LiveWire будет поставляться в большинство стран с системой H-D Connect, позволяющей контролировать состояние мотоцикла через интегрированный LTE-модуль. Через облачный сервис система отправляет данные о мотоцикле на мобильное приложение Harley-Davidson. С её помощью можно отслеживать следующие данные:

Статус мотоцикла: информацию об уровне заряда батарей и оставшемся лимите пробега, а также об оставшемся времени до завершения подзарядки батарей и адресах ближайших зарядных станций.

Уведомления о срабатывании датчика угроз и локация мотоцикла.

Напоминания о сервисных работах и уведомления.

Также следует отметить новый характерный звук Harley-Davidson во время набора скорости электромотоцикла. Как полагает компания, новое футуристичное звучание станет визитной карточкой LiveWire.

В США уже открыт предзаказ на новинку, которая появится в продаже в Канаде и ряде стран в четвёртом квартале этого года. Компания также представила на салоне два лёгких концепта, недавно продемонстрированных на CES и новый прототип двухколесного велосипеда для детей.



