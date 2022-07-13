У Китаї створили унікальний "сонцемобіль": фото, відео та характеристики новинки

Китайські науковці створили електромобіль, який працює винятково за допомогою сонячної енергії.

Про це повідомляє Infocar, інформує Апостроф.

Так, автомобільна компанія Hanergy представила автомобіль на сонячній енергії під назвою Solar-R ще у 2016 році. Родзинкою моделі було те, що вона могла повністю підзаряджатися від сонця. Проте, її також оснастили акумуляторною батареєю, завдяки чому, за необхідності, авто можна було підзарядити класичною зарядкою.

Зараз команда вивела екологічно безпечні подорожі на зовсім новий рівень, розробивши перший в країні сонячний автомобіль, який отримує запас ходу лише від Сонця.

Зазначається, що сонячний автомобіль було розроблено всього за 5 місяців, разом з 42 компаніями та трьома університетами. Він включає 47 передових технологій, деякі з яких присутні в автомобілях вищого рівня в автомобільній промисловості.

Площа сонячних модулів цього транспортного засобу становить 8,1 квадратних метрів, що набагато більше, ніж у SEV, як у Lightyear, який оснащений 5 квадратними метрами осередків.

Характеристики сонячного авто:

  • Місця для чотирьох людей включно з водієм.
  • Розміри автомобіля: довжина 4080 мм, ширина 1770 мм, висота 1811 мм (13,4 x 5,8 x 5,9 фути).
  • Колісна база складає 2850 мм (9,4 фути).
  • Маса: 1020 кг (2250 фунтів).
  • Максимальне добове виробництво електроенергії: 7,6 кВтг у сонячні дні.
  • Автомобіль оснащений акумуляторною батареєю із щільністю енергії 330 Вт*ч/кг.
  • Максимальна випробувана дальність становить 74,8 км (~47 миль).
  • Максимальна швидкість становить 79,2 км/год (49 миль/год).
  • Викиди вуглецю можуть бути знижені на 25 кг на 100 км (55 фунтів на 62 милі).


Марія Швець, Апостроф





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