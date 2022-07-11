Для ЗСУ купили 55 пікапів Toyota: характеристики моделі

Збройні сили України незабаром отримають від волонтерів нову партію пікапів, які допоможуть боротися із російськими окупантами. Це японські пікапи.

Зокрема, йдеться про 55 середньорозмірних пікапів Toyota Hilux, куплених фондом Markus Foundation. Загальна вартість цих автомобілів становить близько 20 млн гривень. Гроші зібрали небайдужі громадяни та організації. Слід зазначити, що гроші зібрали лише за два дні.

Як бачите, всі пікапи пофарбовані у червоний колір. Звичайно, такий колір не підходить для фронту, тому машини перефарбують у захисний колір. Крім того, вони отримають необхідне відповідне обладнання та озброєння. Ці пікапи передадуть до одного із підрозділів ЗСУ.

Нагадаємо, що Toyota Hilux – це одна із найстаріших моделей компанії Toyota. Перше покоління цього пікапа з'явилося у 1968 році. Тоді це був компактний пікап. Середньорозмірним він став згодом.

З 2015 року покупцям пропонують Hilux восьмого покоління. У лінійці двигунів є бензинові та дизельні силові агрегати. Базовим є 2,4 л дизель потужністю 150 к.с.

Раніше стало відомо, що у ЗСУ передали 15 японських пікапів Nissan Navara 2,5D 4x4. Загалом передадуть 52 такі автомобілі.