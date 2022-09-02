Як виглядатиме новий кросовер BMW XM: перші знімки та характеристики

З'явилися перші фото серійної версії моделі BMW XM, який має стати флагманом автомобілів BMW M. Серійне виробництво моделей стартує в 2023 році.

Знімки опублікував CARSCOOPS, інформує Апостроф .

Серед нововведень - справжні фари у поєднанні з характерними "ніздрями" решітки радіатора. Над ними розташовані денні ходові вогні, а знизу невеликі вентиляційні отвори.

Крім того, на дверцятах встановлені стаціонарні ручки, а ось форма підвіконня чи бічних молдингів суттєво не змінилася. Третя зміна торкнулася задньої частини моделі BMW XM: ліхтарі отримали більш традиційну витягнуту горизонтальну форму, без вертикальних поворотів вниз, а верхні кути заднього скла втратили логотипи BMW.

Кросовер буде оснащений бензиновим двигуном V8 та електродвигуном (Plug-In-гібрид). Таким чином, загальна потужність досягне близько 650 кінських сил, а момент, що крутить, очікується на рівні 800 Нм.