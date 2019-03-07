Система позволяет пользоваться автомобилем без привычного ключа зажигания: его функции возьмёт на себя смартфон. Виртуальный ключ представляет собой специальное мобильное приложение, в котором можно будет дать доступ к автомобилю для четырёх человек. После идентификации пользователя бортовой компьютер автоматически применяет соответствующие настройки, что упрощает совместное пользование машиной. Когда смартфон с загруженным виртуальным ключом оказывается вблизи двери автомобиля, модуль NFC распознает его через антенны в ручках дверей водителя и переднего пассажира. Антенна для запуска двигателя находится в площадке беспроводной зарядки смартфона — туда нужно положить аппарат и нажать кнопку запуска мотора на центральной консоли. Также виртуальный ключ позволит при помощи смартфона дистанционно управлять некоторыми автомобильными системами. Через Bluetooth, к примеру, можно закрывать и открывать автомобиль, активировать сигнализацию и запускать двигатель. Владелец сможет ограничить эксплуатацию набором определённых функций: например, открыть курьеру багажник. Ожидается, что технология виртуального ключа получит широкое распространение в каршеринге. Воспользоваться приложением на серийных Hyundai можно будет уже в нынешнем году.



Hyundai будет открываться виртуальным ключом

Hyundai будет открываться виртуальным ключом

Система позволяет пользоваться автомобилем без привычного ключа зажигания: его функции возьмёт на себя смартфон. Виртуальный ключ представляет собой специальное мобильное приложение, в котором можно будет дать доступ к автомобилю для четырёх человек. После идентификации пользователя бортовой компьютер автоматически применяет соответствующие настройки, что упрощает совместное пользование машиной.

Когда смартфон с загруженным виртуальным ключом оказывается вблизи двери автомобиля, модуль NFC распознает его через антенны в ручках дверей водителя и переднего пассажира. Антенна для запуска двигателя находится в площадке беспроводной зарядки смартфона — туда нужно положить аппарат и нажать кнопку запуска мотора на центральной консоли. Также виртуальный ключ позволит при помощи смартфона дистанционно управлять некоторыми автомобильными системами.

Через Bluetooth, к примеру, можно закрывать и открывать автомобиль, активировать сигнализацию и запускать двигатель. Владелец сможет ограничить эксплуатацию набором определённых функций: например, открыть курьеру багажник. Ожидается, что технология виртуального ключа получит широкое распространение в каршеринге. Воспользоваться приложением на серийных Hyundai можно будет уже в нынешнем году.

Hyundai будет открываться виртуальным ключом


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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