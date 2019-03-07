Автосалон в Женеве 2019: Peugeot 508 Sport Engineered.

Peugeot 508 второй генерации потрясающе красив в обоих кузовах. Тем, кому этого недостаточно, могут присмотреться к концепту 508 Sport Engineered, который имеет шансы пойти в серию.

Автосалон в Женеве 2019: Peugeot 508 Sport Engineered.

В машину интегрировали фирменную гибридную силовую установку Hybrid4. В ее составе трудятся два электромотора. Первый, на 110 л.с., установлен спереди, спарен с 8-ступенчатым автоматом и ассистирует основному двигателю – бензиновой «турбочетверке» 1.6 отдачей 200 л.с. Второй электромотор установлен сзади и имеет мощность 200 л.с.

Автосалон в Женеве 2019: Peugeot 508 Sport Engineered.
Автосалон в Женеве 2019: Peugeot 508 Sport Engineered.

Суммарная мощность составляет 400 л.с. (рекорд для автомобилей альянса PSA!), крутящий момент – 500 Нм. Появление электромотора возле задней оси сделало Peugeot 508 полноприводным. С места до сотни автомобиль разгоняется за 4,3 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч. Концепт Sport Engineered может быть и экономичным: батарея емкостью 11,8 кВтч позволяет протянуть на электричестве до 50 километров.

Автосалон в Женеве 2019: Peugeot 508 Sport Engineered.

Интерьер трогать не стали, но щедро одарили эксклюзивными акцентами. В отделке использовано много замши и вставок из углепластика. Настроение создает и «ядовитый» цветной декор. Такой же цвет использован в мазках по внешним кузовным деталям, а также на тормозных суппортах.

Автосалон в Женеве 2019: Peugeot 508 Sport Engineered.

Относительно стандартного лифтбека передняя колея стала шире на 24 миллиметра, задняя – на 12. За 20-дюймовыми колесами с шинами размерности 245/35 спереди скрываются тормозные диски диаметром 380 миллиметров.

Автосалон в Женеве 2019: Peugeot 508 Sport Engineered.
Автосалон в Женеве 2019: Peugeot 508 Sport Engineered

Французы построили на базе серийного лифтбека мощный концепт.


CarClub
Кирилл Малышев. Фото компании Peugeot.


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