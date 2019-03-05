В Ровенской области на ходу загорелся пассажирский поезд
Всех пассажиров эвакуировали.
В Ровенской области во время движения загорелся поезд сообщением Сарны - Здолбунов.
Пресс-служба ГосЧС сообщает, что чрезвычайная ситуация возникла во вторник, 5 марта, в 16:40 вблизи села Немовичи.
Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что огнем охвачено машинное отделение поезда. Всех пассажиров немедленно эвакуировали, после этого подали огнегасящие средства в очаг пожара.
Пожар ликвидировали в течение нескольких часов. К ликвидации возгорания были привлечены две единицы спецтехники ГосЧС, восемь человек личного состава спасателей, а также пожарный поезд.
Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Напомним, в феврале в Донецкой области спасатели потушили тепловоз, следовавший в составе с углем и серной кислотой.
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