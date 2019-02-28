Киевсовет утвердил правила использования единого е-билета

На данный момент система работает а тестовом режиме.

Киевсовет утвердил правила использования единого е-билета
Фото: transport.kyivcity.gov.ua

Киевский городской совет утвердил правила использования электронного билета на проезд в общественном транспорте. "За" проголосовали 61 депутат, сообщает пресс-служба Киевсовета.

"Правила четко определяют порядок проезда городским транспортом общего пользования: трамваем, троллейбусом, фуникулером, городской электричкой. Согласно решению, для оплаты проезда в пассажирском транспорте вводится единый электронный билет. Поэтому, детально выписаны пункты оплаты е-билетом, права и обязанности пассажиров, а также взаимоотношения перевозчиков и пассажиров при предоставлении транспортных услуг", - указывается в сообщении.

Как сообщается, Кyiv smart card действует в метрополитене и в наземном коммунальном транспорте. На данный момент система работает в тестовом режиме.

Приобрести электронный билет и пополнить его можно на станциях метро или в личном кабинете киевлянина, а также в терминалах самообслуживания Іbox, Еasypay и 2click. Уточняется, что при пополнении на большое количество поездок действуют такие же скидки, как при покупке проездного в метро - до 10 поездок по 8 гривен, от 50 и более поездок по 6,5 гривен.

В коммунальном транспорте установлены валидаторы, к которым нужно приложить карточку. Похожие устройства есть у контролеров, которые с их помощью смогут проверить регистрацию электронного билета.

Напомним, в Киеве с 1 ноября прошлого года тестировали систему использования единого билета для общественного транспорта. В 2019 году Kyiv Smart Card появилась в продаже.


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