За 40 минут до этого судно задело круизный корабль в порту.

РоSSийское грузовое судно с пьяным капитаном врезалось в мост

РоSSийское грузовое судно "Сигранд" (Seagrand) врезалось в автомобильный мост в южнокорейском городе Пусан.

Об этом сообщает агентство "Ренхап", также информацию о происшествии подтвердил роSSийский консул.

Инцидент произошел в 16:20 по местному времени, когда "Сигранд", прибывший в Пусан утром, направлялся во Владивосток. Информации о пострадавших нет.

После столкновения часть моста, в котором осталась вмятина, была перекрыта. Степень повреждения роSSийского судна неизвестна.

Фото: en.yna.co.kr

За 40 минут до столкновения судно также задело круизный лайнер в порту Пусана.

По сообщению корейской береговой охраны, капитан судна имел повышенное содержание алкоголя в крови (0,86 промилле при допустимых 0,3 промилле). Управлял ли он судном в момент столкновения, неизвестно.

Напомним, в ноябре прошлого года в РФ под Нефтеюганском во время строительных работ рухнул мост. В результате происшествия два человека погибли, еще семеро пострадали.

Ранее, 9 октября, в Амурской области РФ обрушился автомобильный мост над Транссибирской магистралью.

4 октября часть железнодорожного Керченского моста из РоSSии в оккупированный Крым упала в море при монтаже конструкций.