В Южной Корее роSSийское судно с пьяным капитаном врезалось в мост
За 40 минут до этого судно задело круизный корабль в порту.
РоSSийское грузовое судно "Сигранд" (Seagrand) врезалось в автомобильный мост в южнокорейском городе Пусан.
Об этом сообщает агентство "Ренхап", также информацию о происшествии подтвердил роSSийский консул.
Инцидент произошел в 16:20 по местному времени, когда "Сигранд", прибывший в Пусан утром, направлялся во Владивосток. Информации о пострадавших нет.
После столкновения часть моста, в котором осталась вмятина, была перекрыта. Степень повреждения роSSийского судна неизвестна.
За 40 минут до столкновения судно также задело круизный лайнер в порту Пусана.
По сообщению корейской береговой охраны, капитан судна имел повышенное содержание алкоголя в крови (0,86 промилле при допустимых 0,3 промилле). Управлял ли он судном в момент столкновения, неизвестно.
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