Дронову и Зайцевой дали по 10 лет тюрьмы

Суд Харькова огласил приговор по резонансному ДТП.

Фото: mediaport.ua

Киевский районный суд Харькова огласил приговор Елене Зайцевой и Геннадию Дронову по делу смертельного ДТП на улице Сумской в центре города.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Дронову и Зайцевой дали максимальный срок - 10 лет лишения свободы.

Фото: mediaport.ua

Заседание должно было начаться в 14:00, но началось с опозданием почти на 15 минут - Зайцевой стало плохо и ее выводили из зала.

"Указанные доказательства в совокупности доказывают нарушения обвиняемой Зайцевой и Дроновым требований ПДД, а именно обвиняемой Зайцевой - 8.7.3 "г", "е", 8.10, 8.11... ПДД, Дроновым - п. 8.7.3 "е", 8.10 , 10.1..., что ... находится в причинно-следственной связи с возникновением ДТП", - заявил судья Виктор Попрас.

Адвокаты Дронова настаивали на том, что их подзащитный не виновен в совершении ДТП. Адвокаты Зайцевой просили суд учесть смягчающие обстоятельства. В частности, во время последнего судебного заседания 19 февраля Зайцева заявила, что раскаивается, признает свою вину и пообещала больше никогда не садиться за руль.

Фото: mediaport.ua

Напомним, резонансное ДТП произошло 18 октября 2017 в центре Харькова. Тогда внедорожники под управлением Зайцевой и Дронова столкнулись на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли шесть человек.

Фото: mediaport.ua


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