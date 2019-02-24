BMW и Daimler направят €1 млрд в совместный проект по развитию электрической мобильности

BMW и Daimler направят €1 млрд в совместный проект по развитию электрической мобильности

Два крупнейших немецких автопроизводителя BMW Group и Daimler AG объявили о совместном проекте по развитию электрической автономной мобильности, в который намерены вложить громадную сумму в размере €1 млрд.

В рамках партнёрства компании объединят несколько своих существующих мобильных сервисов в совместные предприятия.

Сотрудничество между BMW и Daimler будет осуществляться в форме пяти отдельных компаний:

  • Reach Now по оказанию мультимодальных услуг;
  • Charge Now по оказанию услуг зарядки электромобилей;
  • Free Now по оказания услуг такси;
  • Park Now по оказанию услуг парковки;
  • Share Now — предоставление услуг каршеринга.

У каждой из этих компаний будет собственный генеральный директор. Два автопроизводителя будут выполнять функции акционеров, контролирующих общую стратегию, не вмешиваясь в деятельность компаний.

В течение ряда лет оба автопроизводителя управляли своими собственными мобильными предприятиями отдельно. У BMW были сервисы каршеринга Reach Now и Drive Now в США и Европе соответственно. Daimler владела Car2Go, крупнейшей в мире сетью по краткосрочной аренде автомобилей, и приложением MyTaxi, похожим на Uber. Эти сервисы теперь будут переименованы в соответствии с уставом совместного предприятия.

BMW и Daimler направят €1 млрд в совместный проект по развитию электрической мобильности

В течение десятилетий BMW и Daimler были жестокими конкурентами в автомобильном пространстве. «Но времена меняются, — заявил в пятницу генеральный директор Daimler Дитер Цетше (Dieter Zetsche) на пресс-конференции в Берлине. — Есть люди, которые заинтересованы не во владении автомобилем, а в мобильности. Индивидуальной мобильности, по запросу. И именно здесь обе компании пришли к выводу, что в этой области мы можем быть сильнее вместе, чем по отдельности».

«Каждый из нас видит у другой стороны имеющиеся сильные качества, — добавил Харальд Крюгер (Harald Kr?ger), председатель совета директоров BMW. — Мы можем объединить наши силы и стать чемпионом. Вот такая концепция».


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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