Обновление Renault Duster: новая информация.

В Европе уже не первый год продается Duster второго поколения, но нам его ждать как минимум до 2020-го. Старый Duster теряет поклонников, и в Renault стараются поддержать к нему интерес малой кровью. Рестайлинг у машины уже был, остаются новинки по части оснащения.

До конца этого месяца в продаже появятся посвежевшие кроссоверы. Два дня назад мы приводили первую информацию о них. Однако, как оказалось, обновлений для «Дастера» приготовлено больше. Начнем с изменений в названиях комплектаций. Палитра имен Authentique, Expression, Luxe и Luxe Privilege устарела. Ей на смену пришли Access, Life, Drive и Drive Plus соответственно.

Обновление Renault Duster: новая информация.
Обновление Renault Duster: новая информация.

В списке опций появился мультимедийный комплекс следующего поколения. В системе Media Nav 4.0 есть поддержка протоколов Android Auto и Apple CarPlay. Такую уже ставят на рестайлинговое семейство Logan/Sandero, а вот у «Дастера» и «Каптюра» ее пока нет. Стандартная двухдиновая магнитола обрела два USB-порта. Кроме того, для машины разработали мобильное приложение R&Go. Оно поможет найти автомобиль на большой стоянке и узнать параметры автомобиля дистанционно.

В салоне появился обновленный руль с современным дизайном и удобным хватом (от «Логана»), который в дорогих комплектациях отделан кожей и оснащен клавишами управления круиз-контролем. Во всех комплектациях внедрена иная отделка сидений. Топовому уровню Drive Plus положена комбинированная обивка. Плюс – датчики давления в шинах, 16-дюймовые литые колеса нового дизайна и отдельная кнопка обогрева ветрового стекла.

Новые цены и комплектации огласят в ближайшие дни.

Обновление Renault Duster: новая информация

Обновлений оказалось больше, чем было известно пару дней назад.


CarClub
Кирилл Малышев. Фото компании Renault.


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