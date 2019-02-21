В ДФС назвали самые дорогие из растаможенных "евроблях"

За растможку Porshe 911 TURBO S 2013 выпуска владелец уплатил более 766 тысяч гривен.

В ДФС назвали самые дорогие из растаможенных "евроблях"

Самым дорогим растаможенным автомобилем на еврономерах за последние три месяца оказался легковой автомобиль Porshe 911 TURBO S 2013 выпуска. За его оформление владелец заплатил 766,1 тысячи гривен, сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

По данным ведомства, таможенная стоимость автомобиля составляет $83,1 тыс.

Кроме этого автомобиля, в перечне самых дорогих автомобилей на еврономерах, которые были растаможены украинцами в течение действия льготного периода, вошли:

  • Porshe CAYENNE S 2018 года выпуска (стоимость $76 тыс; растаможили за 705 тыс. грн);
  • Bentley Flying Spur 2014 года (стоимость 74,5 $тыс; растаможили за 727,9 тыс. грн);
  • Mercedez-Benz G Classe 2015 года (стоимость 63,6 $тыс; растаможили за 593,4 тыс. грн);
  • Mercedez-Benz V-Classe 2018 года (стоимость 62 $тыс; растаможили за 553 тыс. грн).

Напомним, 22 февраля заканчивается льготный период применения ставки акцизного налога (коэффициент 0,5) для таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией. После этого времени владельцы таких автомобилей будут платить акцизный налог по полной ставке.

Ранее в ГФС сообщили, что поступления от растаможивания "евроблях" достигли 12 млрд гривен.


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