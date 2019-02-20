Ford Focus предстал в заряженном исполнении ST.

Год назад четвертое поколение Ford Focus представили сразу «в ассортименте»: в виде седана, универсала и пятидверного хэтчбека, а также приподнятой версии Active для последнего. Позже аналогичный псевдокроссовер сделали и для «сарая». А в Женеве формирование линейки завершится: за две недели до открытия моторшоу Ford рассекретил модификацию ST.

Ford Focus предстал в заряженном исполнении ST.

Как и в предыдущем поколении, Focus ST может быть хэтчбеком или универсалом. Независимая многорычажка сзади с крепежными втулками, меняющими жесткость в зависимости от направления нагрузки, дополнена адаптивными амортизаторами. Они способны менять характер каждые две миллисекунды, подстраиваясь под особенности дороги. По сравнению со стандартным «Фокусом» амортизаторы стали жестче на 20% спереди и на 10% сзади. Подвеска занижена на 10 миллиметров.

Ford Focus предстал в заряженном исполнении ST.

Впервые для заряженной версии предлагают два мотора на выбор. Бензиновый турбированный Ecoboost 2.3 развивает 280 л.с. и 420 Нм момента. Альтернатива – двухлитровый дизель на 190 сил и почти с таким же моментом (400 Нм). Двигатель на тяжелом топливе работает в связке с механикой, для бензинового агрегата доступен также преселективный робот.

Ford Focus предстал в заряженном исполнении ST.

Среди фишек бензинового варианта – электронный дифференциал с повышенным трением, выпуск, уменьшающий обратное давление, и система антилаг, разработанная ранее для суперкара GT и заряженного пикапа F-150 Raptor. При выборе ездовых режимов Sport и Track она дольше держит дроссель открытым, поддерживая скорость вращения крыльчатки турбокомпрессора.

Ford Focus предстал в заряженном исполнении ST.

На дизельный Ford Focus ST ставится система управления вектором тяги. Все «эстешки» комплектуются электроусилителем руля с увеличенным на 15% быстродействием. В качестве опции есть Performance Pack с дополнительным трековым режимом управляющей электроники, красными тормозными суппортами, лонч-контролем и функцией перегазовки для механической коробки.

О динамических характеристиках самого быстрого «Фокуса» компания пока умалчивает.

Ford Focus предстал в заряженном исполнении ST

Модель будут выпускать с двумя типами кузова и двумя двигателями.


CarClub
Кирилл Малышев. Фото компании Ford.


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