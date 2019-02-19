?В Киеве из-за аварии на водопроводе заблокировано движение четырех маршрутов троллейбусов

Из-за аварии на водопроводе и провала проезжей части изменены маршруты движения троллейбусных маршрутов №№ 19д, 30, 40, 40к

Об этом сообщается на сайте Киевской городской госадминистрации.

"С начала движения изменена трасса следования троллейбусов маршрутов №№ 19д, 30, 40, 40к и выезды с ТРЕД 3 на ул. Народного ополчения в направлении Севастопольской площади по причине аварии водопровода и провала проезжей части", - говорится в сообщении.

Движение троллейбусов осуществляется по ул. Винницкой, Воздухофлотскому путепроводом, ул. Смелянской - дальше по собственной схеме. На место направлены аварийно-восстановительные бригады города.