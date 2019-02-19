Audi покажет в Женеве еще один e-tron.

Audi расширяет «электрифицированную» линейку e-tron. Большой кроссовер e-tron Quattro уже стал серийным, в конце прошлого года в Лос-Анджелесе показали купеобразный седан e-tron GT, а в Женеву привезут концепт Audi Q4 e-tron.

Четный индекс и опубликованные эскизы подсказывают, что машину можно отнести к модному жанру кросс-купе. «Кольца» с выходом в него припозднились на годы: только в 2018-м была представлена модель Q8, которая пока и остается единственной подобной у концерна. Младший вседорожник Q4 может оказаться исключительно электрическим.

Интерьер решен в духе всех последних Audi. Управление практически всеми функциями возложено на сенсорные экраны. Последние дешевеют, что позволяет производителям ставить их и в сравнительно демократичные модели. Впрочем, в силу премиальной эмблемы и электрической силовой установки, дешевым «ку-четвертый» точно не будет.

Серийный вариант Audi Q4 e-tron должен появиться в конце 2020 – начале 2021 года. К этому моменту бренд из Ингольштадта будет выпускать как минимум два «дальнобойных» электромобиля – большой кроссовер и фастбек.

Кроссовер назвали Audi Q4 e-tron.