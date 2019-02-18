Устроивший смертельное ДТП на Столичном шоссе водитель BMW Х5 арестован без права залога
ДТП произошло ночью 16 февраля в Киеве.
Шевченковский районный суд Киева взял под стражу водителя BMW Х5, который устроил смертельное ДТП на Столичном шоссе в Киеве в ночь на 16 февраля.
Об этом информирует пресс-служба полиции Киева.
Сообщается, что водитель был арестован без права внесения залога.
"Шевченковским районным судом г. Киева водителю автомобиля БМВ Х5, который скрылся с места ДТП на Столичном шоссе, избрана мера пресечения - содержание под стражей без права внесения залога", - говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 16 февраля на Столичном шоссе Киева столкнулись Daewoo Lanos и BMW X5. Оба автомобиля двигались со стороны Конча-Заспы. По неизвестным причинам внедорожник BMW протаранил отбойник с правой стороны дороги, в результате чего заднее колесо оторвалось. Без колеса машина проехала около ста метров и врезалась в попутный Daewoo.
В результате Daewoo Lanos загорелся, в его салоне полиция обнаружила тело женщины. Водителю удалось выбраться из салона.
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