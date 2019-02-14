В Тернопольской области обвалился мост через Серет

Сооружение разбили грузовики с соседних карьеров.

На юге Тернопольской области в селе Лысовцы около 15:00 в среду обвалился мост через речку Серет. На момент обвала на нем не было автомобилей, поэтому никто не пострадал.

Об этом сообщила пресс-служба полиции региона.

Фото: tp.npu.gov.ua

В Укравтодоре рассказали, что этот мост - часть дороги Р-24 Татаров - Каменец-Подольский. Он находится на участке, который годами использовался как основной коридор для перевозки строительных материалов из соседних карьеров. Перегруженные машины разбили дорогу и повредили мост.

В 2018 году сооружение признали аварийным и включили в перечень ремонта на 2019 год. Водителей грузовиков это не остановило.

"Месяцами водители крупнотоннажного транспорта игнорировали знаки ограничения движения по аварийному участку моста. Ежедневно тонны материалов перевозили фуры с карьеров в Скале-Подольской и Бурдяковцы. Неудивительно, что объект был разрушен", - заявил руководитель Залищицкого ДЭУ Михаил Харук.

Фото: realno.te.ua

Дорожники намерены приступить к восстановлению моста, когда позволит погода. Пока что автомобилям необходимо объезжать аварийный участок.


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