В Киеве пьяный замглавы РГА на BMW травмировал патрульную, которая оформляла ДТП

В Киеве нетрезвый заместитель председателя райгосадминистрации травмировал патрульную, которая оформляла ДТП на Южном мосту.

Об этом информирует Департамент коммуникации Национальной полиции.

В 20:36 на линию 102 поступило сообщение, что на Южном мосту в сторону левого берега произошло ДТП без пострадавших с участием двух машин "Шкоды" и "Ниссана". На место прибыл экипаж патрульных полицейских для оформления ДТП, который припарковал служебный автомобиль впереди "Ниссана".

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

При составлении материалов патрульная находилась между служебным автомобилем и "Ниссаном". В этот момент водитель автомобиля "БМВ", двигаясь в направлении левого берега, совершил столкновение с автомобилем "Шкода", который в свою очередь врезался в "Ниссан".

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

В результате патрульную зажало между двумя машинами, она получила травму ноги. Кроме того, на плохое самочувствие пожаловались двое взрослых и несовершеннолетний ребенок, которые находились в салоне "Шкоды". Всем им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Установлено, что за рулем "БМВ" находился заместитель главы районной в городе Киеве государственной администрации, который имеет явные признаки алкогольного опьянения.

На месте ДТП работает группа следователей отдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий. Проводятся первоочередные следственные действия. Решается вопрос о правовой квалификации события.