Volkswagen покажет в Женеве багги.

Вот уже два года Volkswagen демонстрирует, как станут выглядеть его машины будущего на примере серии концептов ID. Концерн показал хэтчбек, компактвэн, купе-кроссовер, седан и грузовичок. Шестым в этой большой семье станет багги.

Интригующую новинку Volkswagen сначала засветил на рождественской открытке, а теперь показал дизайн более подробно. В истории компании было две машины, которые могли быть источниками вдохновения для создателей багги 2019 года. Это заднемоторный Meyers Manx (выпускался с 1964 по 1971 годы) и концепт buggy up! 2011 года. Шоу-кар 2019 года построен по классическим канонам: отсутствие крыши и дверей, открытые пороги, внедорожные шины внушительной размерности.

Вряд ли багги сейчас имеет шансы стать серийным. Volkswagen озабочен сокращением издержек, а прибыльным пляжный автомобильчик не будет. Он призван показать гибкость перспективной платформы MEB, которую концерн Volkswagen создал для электромобилей. Покажут багги на моторшоу в Женеве, которое открывается для прессы 5 марта.

Volkswagen покажет в Женеве багги

Стилистически автомобиль будет напоминать об аналогах почти полувековой давности.


CarClub
Кирилл Малышев. Рисунок компании Volkswagen.


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