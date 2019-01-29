Киевское метро за год перевезло 496 млн пассажиров

Самыми загруженными станциями стали "Лесная", "Академгородок" и "Вокзальная".

Киевское метро за год перевезло 496 млн пассажиров
Фото: Макс Требухов

В 2018 году Киевский метрополитен перевез 496,1 млн пассажиров. Это на 0,5% меньше по сравнению с предыдущим годом, когда пассажиропоток превысил 498 млн человек, сообщается на сайте предприятия.

Самой загруженной станцией столичного метро была "Лесная" на красной ветке. За год ею воспользовались 20,7 млн человек. Больше 20 млн поездок также были зафиксированы на "Академгородке" и "Вокзальной". Меньше всего пассажиров было на станции "Днепр" на этой же ветке - 935,2 тыс. пассажиров.

В целом красная ветка перевезла 204,5 млн человек.

Пассажиропоток на синей ветке составил 172,8 млн человек. Больше всего - на "Минской" (17,1 млн), меньше всего - на "Почтовой площади" (4,7 млн).

Пассажиропоток на зеленой ветке составил 118,7 млн человек. Больше всего - на "Позняках" (14,55 млн) и "Лукьяновской" (14,53 млн), меньше всего - на "Красном хуторе" (1,7 млн). В 2018 году эту наименее загруженную ветку начали продлевать в сторону северо-западного массива Виноградарь.

Напомним, что в проект Генплана Киева заложены еще две ветки метро: от Жулян до Троещины и от площади Шевченко до Дарницкого вокзала.

В целом предполагается, что в течение 20 лет реально увеличить протяженность линий столичного метрополитена с 66 до 130 километров (с 51 до 100 станций), продлить три существующие линии на 15 километров, построить четвертую и пятую линии метро.


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