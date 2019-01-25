Для США сделали юбилейный Land Cruiser 200.

Компания Toyota разработала для США особую комплектацию внедорожника Land Cruiser 200 – Heritage Edition. Она посвящена 60-летнию с момента появления «Ленд Крузера» на североамериканском рынке. Всего будет продано 1200 таких машин.

Для США сделали юбилейный Land Cruiser 200.

Внешне «юбиляра» можно узнать по иной решетке радиатора и 18-дюймовым колесам BBS бронзового цвета. На задних стойках кузова красуются шильдики с шрифтом, стилизованным под 1950-е годы. Комплектация автомобиля – максимальная, с кожаным салоном с контрастной строчкой, 4-зонным климатом, вентиляцией сидений и кучей других опций.

Для США сделали юбилейный Land Cruiser 200.

А еще с кузова почему-то исчезли подножки, без которых вход-выход из высокой машины становятся затруднительными. Вероятно, тойотовцы решили, что они ограничивают проходимость внедорожника. На его заточенность под оффроуд намекает обширная защита днища и моющиеся коврики в салоне.

Для США сделали юбилейный Land Cruiser 200.

Цена автомобилей из ограниченной серии пока не объявлена. Силовая установка Land Cruiser 200 Heritage Edition состоит из «восьмерки» 5.7 мощностью 381 л.с. и восьмиступенчатого автомата.  

Для США сделали юбилейный Land Cruiser 200.
Для США сделали юбилейный Land Cruiser 200

Комплектация посвящена 60-летию выхода модели на североамериканский рынок.


CarClub
Кирилл Малышев. Фото компании Toyota.


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