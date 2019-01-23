Вечером в Киеве ограничат въезд грузовиков из-за непогоды

Автомобильное движение из-за снегопада ограничено в Винницкой области и Кропивницком.

Вечером в Киеве ограничат въезд грузовиков из-за непогоды
Фото: Макс Левин

В связи со сложными погодными условиями сегодня вечером городские власти Киева планируют ограничить въезд грузового транспорта с 17 до 21 часа. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Это позволит минимизировать возникновение пробок на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники. О введении такого запрета будет сообщено дополнительно. Просим водителей учесть эту информацию при формировании маршрутов через Киев", - сказано в сообщении.

На маршрутах общественного транспорта из-за снега и гололеда введено оперативное положение - курсирование с отклонением от графика движения.

На территории страны сегодня утром введены ограничения для движения автомобильного транспорта только на двух участках дорог в Винницкой области. Тяжеловесные транспортные средства не пропускают на следующих автодорогах:

  • М-12 "Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка", км 434 + 000 - км 487 + 000 (от города Немиров в город Гайсин)
  • М-21 "Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский", км 346 - км 419 (от города Жмеринка в город Могилев-Подольский).

Кроме того, временно запрещено движение (въезд) тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств в г. Кропивницкий по автодорогам Н-14, Н-23 и М-12.

Напомним, по прогнозам синоптиков, сегодня и завтра в Украине продолжатся метели с порывистым ветром.


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