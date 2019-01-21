В Киеве ввели учет поездок льготников по "карточке киевлянина"

В общественном транспорте Киева начали учитывать поездки льготников при помощи "карточки киевлянина".

Об этом сообщила пресс-служба столичной горадминистрации.

Для регистрации проезда необходимо поднести карточку к валидатору в наземном транспорте - на экране высветится надпись "Карта действительна". Для прохода через турникет в метрополитене необходимо поднести карточку к считывающему полю и дождаться надписи "Проход разрешен".

Во время валидации "карточки киевлянина" деньги не считываются, происходит только запись в системе для учета пассажиропотока и компенсации расходов на перевозки автотранспортным предприятиям.

"Так как бюджет Киева предусматривает средства на возмещение такой льготы, мы переходим к точному учету пассажиров, которые пользуются таким правом. "Карточка киевлянина" сегодня дает возможность фактически зафиксировать, сколько пассажиров воспользовались льготой на проезд. Только точный учет даст нам возможность целевого использования этих средств, предусмотренных в бюджете Киева ", - заявила первый замдиректора Департамента соцполитики КГГА Светлана Устименко.

Карточку киевлянина льготники могут получить в отделениях Ощадбанка. Для этого нужно иметь паспорт, идентификационный код и документ, подтверждающий статус льготника. В течение 4-7 дней карточку оформляют и выдают льготнику бесплатно.

По состоянию на начало 2019 года эмитирована 781 тысяча "карточка киевлянина", из которых 680 тысяч - для льготников.

Напомним, что с 2017 года пенсионеры могут бесплатно ездить в киевском метрополитене исключительно при использовании карточки киевлянина.