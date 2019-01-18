Кабмин изучит возможность выдачи водительского удостоверения без курсов

Подготовиться к экзаменам можно будет самостоятельно.

Рабочая группа во главе с вице-премьером Геннадием Зубко поручила МВД и Минэкономразвития рассмотреть возможность выдачи водительского удостоверения без обязательных курсов.

Об этом сообщил заместитель Зубко Лев Парцхаладзе в фейсбуке.

"Сегодня, чтобы получить права, нужно подготовить пакет документов, пройти несколько этапов процедур и самое важное - курсы - в среднем 140 часов обучения. И их нужно закончить всем. Обязательно. Самостоятельная подготовка к экзаменам не считается. Поэтому предлагается существенно упростить получение этой услуги и внедрить: возможность самостоятельно выбирать программу подготовки: или с помощью курсов, либо самостоятельно, и ввести институт экзаменаторов; упрощенное получение медицинской справки - меньше врачей и возможность подать медсправку в онлайн-режиме", - заявил замминистра регионального развития и строительства.

Такие поручения содержатся в решении рабочей группы по разработке единых подходов к развитию административных услуг в регионах.

Напомним, в ноябре 2017 года правительство приняло решение выдавать первые права только на два года.

После истечения этих двух лет удостоверение водителя заменяется на постоянное сроком действия 30 лет без сдачи экзамена, если водитель в течение двухлетнего срока совершил не более двух административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. В противном случае нужно будет повторно сдавать экзамен для получения постоянного удостоверения.