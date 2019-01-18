Автосалон в Детройте 2019: Volkswagen Passat.

С 2011 года в США выпускается и продается свой Passat, не имеющий с европейским тезкой практически ничего общего. Он просторнее, габаритнее, но проще по технике, а потому дешевле. В Детройте представили вторую генерацию заокеанского седана.

Удивительно, но Volkswagen Passat 2020 модельного года по-прежнему базируется на древней платформе PQ46. На модульную архитектуру MQB его решили не переводить: продажи машины в США слабые, инвестиции не оправдались бы. Дизайн снаружи и внутри тоже сильно менять не стали. Разве что заметно перекроили передок, сделав его похожим на последний Touareg.

Легковой флагман продолжит обходиться без цифровой комбинации приборов и стояночного тормоза с электроприводом. Это тоже эхо старой «тележки». Хотя по части активной безопасности порядок. Есть адаптивный круиз-контроль, система экстренного торможения с распознаванием пешеходов, системы удержания в полосе, контроля мертвых зон и помощи при выезде с парковки. Светодиодные фары входят в базовую комплектацию.

Атмосферный мотор 3.6 VR6 Passat потерял еще в предыдущем поколении. На новинку без изменений перекочевал агрегат 2.0 TSI отдачей 176 л.с. На базовой комплектации он обладает моментом в 250 Нм, как и предшественник. В других версиях показатель увеличен до 281 Нм. Ассистирует двигателю 6-ступенчатый автомат.

В продажу новый Volkswagen Passat поступит летом.

Второе поколение чисто американского «Пассата» по-прежнему имеет мало общего с известной в Европе моделью.