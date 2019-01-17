В МАУ вступили в силу новые правила провоза ручной клади

За лишние вещи придется доплачивать.

В МАУ вступили в силу новые правила провоза ручной клади
Фото: facebook.com/Igubc

С 15 января вступили в силу новые правила провоза ручной клади авиакомпании МАУ, которые были анонсированы осенью прошлого года.

Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Пассажиры, которые приобрели билеты, в стоимость которых не входит перевозка зарегистрированного багажа, смогут взять с собой на борт самолета 1 место ручной клади весом до 7 кг и размерами не более чем 55х40х20 см, а также верхнюю одежду и зонтик.

Пассажиры, которые приобрели билеты, в стоимость которых входит перевозка зарегистрированного багажа и пассажиры премиум-эконом класса обслуживания на дальнемагистральных рейсах, смогут взять с собой на борт самолета 2 места ручной клади: 1 место весом до 7 кг и размерами не более 55х40х20 см и 1 место весом до 5 кг и размерами не более чем 40х30х10 см, а также верхнюю одежду и зонтик.

Пассажиры бизнес класса среднемагистральных рейсов будут иметь возможность перевозить 2 места ручной клади: 1 место весом до 12 кг и размерами не более чем 55х40х20 см и 1 место весом до 5 кг и размерами не более чем 40x30x10 см, а также верхнюю одежду и зонтик.

Пассажиры бизнес класса дальнемагистральных рейсов будут иметь возможность перевозить 3 места ручной клади: 2 места общим весом до 15 кг и размерами не более чем 55х40х20 см каждое и 1 место весом до 5 кг и размерами не более чем 40x30x10 см, а также верхнюю одежду и зонтик.

Кроме того, независимо от класса обслуживания и тарифа пассажирам предоставлена возможность взять с собой одну дополнительную единицу ручной клади весом до 5 кг и размерами не более чем 40x30x10 см предварительно оплатив за ее провоз сбор в размере 15 евро.

Любые дополнительные личные вещи, такие как пакеты Duty Free, ноутбук, пресса для чтения, фотоаппарат, бинокль, портплед и другие, должны быть упакованы в место ручной клади. Все личные вещи пассажира, которые не упакованы в ручную кладь, будут считаться отдельным местом ручной клади или багажа, в случае превышения допустимой нормы провоза ручной клади, и будут приняты к перевозке только после уплаты установленного за их перевозку тарифа.

Нормы перевозки ручной клади для пассажиров, которые приобрели билеты до 1 ноября 2018 года, изменены не будут.


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