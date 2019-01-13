BMW E92 M3 GTS и Audi RS4 B7 сравнили в дрэг-гонке: видео

BMW E92 M3 GTS и Audi RS4 B7 сравнили в дрэг-гонке: видео

BMW E92 M3 GTS оснащен 4,4-литровым двигателем V8, выдающим 450 лошадиных сил, в то время как Audi RS4 B7 использует 4,2-литровый V8 мощностью 420 л.с.

Автомобили сравнили в гонке по прямой при старте с места, а также в гонке при старте примерно с 80 километров в час.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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