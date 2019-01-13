2019-01-13
BMW E92 M3 GTS и Audi RS4 B7 сравнили в дрэг-гонке: видео
BMW E92 M3 GTS оснащен 4,4-литровым двигателем V8, выдающим 450 лошадиных сил, в то время как Audi RS4 B7 использует 4,2-литровый V8 мощностью 420 л.с.
Автомобили сравнили в гонке по прямой при старте с места, а также в гонке при старте примерно с 80 километров в час.
Олег Писарев, Supreme2.Ru
!
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
«« У побережья Франции найдена немецкая подлодка
13.01.2019 11:07
13.01.2019 11:07
Ctrl+←