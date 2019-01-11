Из-за непогоды ограничили въезд грузовиков в Кропивницкий

Ограничение на въезд грузового транспорта в город Кропивницкий из-за ухудшения погодных условий введено с 18:00 11 января.

Согласно сообщению пресс-службы патрульной полиции Кировоградской области, также ограничено движение на нескольких автодорогах.

В частности, с 17:00 на автодороге М-22 (Полтава - Александрия) от города Александрия до границы с Полтавской областью введено ограничение для движения всех транспортных средств.

"На автодорогах Н-23 (Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье), Н-14 (Александровка - Кропивницкий - Николаев) и М-04 (Знаменка - Луганск - Изварино) легковой и пассажирский транспорт проезжает во всех направлениях. Ограничение движения грузового транспорта по этим автодорогам еще продолжается", - говорится в сообщении полиции.

На автодороге М-13 (Кропивницкий – Платоново) ограничения остаются без изменений.

Полицейские обращаются к водителям с просьбой соблюдать правила дорожного движения и не ставить автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах, чтобы не препятствовать работе снегоуборочной техники.

Ранее ограничение на движение грузового транспорта было введено на некоторых дорогах Запорожской области.