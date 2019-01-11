За полтора месяца по новым правилам растаможили 24,6 тыс. евроблях

Общая сумма поступлений превысила 1,5 млрд гривен.

За полтора месяца по новым правилам растаможили 24,6 тыс. евроблях
Фото: Макс Требухов

За полтора месяца, с 25 ноября по 10 января, в Украине оформили 24,6 тыс. автомобилей по новым правилам растаможки евроблях.

В последние недели таможенное оформление проходят 1500 автомобилей с иностранной регистрацией в сутки, говорится на сайте Министерства финансов.

Общая сумма поступлений в бюджет от таможенного оформления составила 1 млрд 566 млн грн (из них 158,2 млн грн - пошлина, 495,5 млн грн - НДС, 738 млн грн - акцизный налог, 174,1 млн грн - добровольно уплаченные средства для освобождения от административной ответственности за нарушение таможенных режимов).

Все таможенные платежи, которые поступают от таможенного оформления автомобилей на иностранном регистрации, направляются в Пенсионный фонд Украины.

Напомним, что 8 ноября в Верховной Раде были приняты два закона, касающиеся "евроблях".

Первый вводит новую формулу акцизного налога, который будет рассчитываться как умножение базовой ставки (от 50 до 150 евро в зависимости от типа и объема двигателя) на коэффициент двигателя (объем/1000) и коэффициент возраста (количество полных календарных лет).

Второй повышает размеры штрафов за нарушение сроков пребывания "евроблях" в Украине.


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