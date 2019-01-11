Opel представил минивэн Zafira Life.
Парочка минивэнов Peugeot Traveller и Citroen Spacetourer вышла на европейский рынок в 2016 году. Раз Opel нынче входит в альянс PSA, было логично ожидать появления третьего «близнеца» в его линейке. И это случилось: машину назвали Opel Zafira Life.
Прежде Opel выпускал модель Vivaro, являющуюся клоном Renault Trafic. С переходом под крыло Peugeot-Citroen агрегатную базу пришлось сменить. Равно как и название, чтобы не возникало путаницы и неправильных ассоциаций. Исходный автомобиль переделали в Opel совсем минимальными затратами: поменяли лишь решетку радиатора, фары и шильдики.
На выбор покупателю доступны три варианта колесной базы: короткая (4,60 метра), средняя (4,95 метра) и длинная (5,30 метра). Возможных исполнений салона еще больше: на пять, шесть, семь, восемь или девять посадочных мест.
Подробности о технике официально не раскрыты, но догадаться о моторах совсем несложно. При том факте, что «Зафире» поменяли минимум деталей, было бы наивно предполагать появление на ней каких-то особенных силовых установок. Двигатели будут те же, что и на «французах»: это дизели 1.6 и 2.0 отдачей от 95 до 177 л.с. В 2021 году ожидается появление электрической версии.
Автомобиль является клоном моделей Peugeot Traveller и Citroen Spacetourer, представленных еще в 2016 году.
Кирилл Малышев. Фото компании Opel.
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