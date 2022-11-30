Opel представив електричний Opel Astra: перші фото

Компанія Opel офіційно представила електричний Opel Astra у двох варіантах кузова – хетчбек та універсал. Вперше за 32 роки свого існування Astra продаватиметься в Європі без двигунів внутрішнього згоряння.

Opel представив електричний Opel Astra: перші фото

Opel Astra з електричною силовою установкою технічно тісно пов'язана з електромобілем Peugeot E-308, який дебютував раніше – у вересні 2022 року. Зовні ці електромобілі практично нічим не відрізняються від своїх аналогів із бензиновими та дизельними двигунами. Це тому, що їх збудували на одній платформі.

Електрична Astra оснащується одним електромотором потужністю 156 к.с. і 270 Нм крутного моменту. Це на 10 Нм крутного моменту більше, ніж у Peugeot E-308.

Opel представив електричний Opel Astra: перші фото

До того ж запас ходу електричної Astra становить 416 км, а E-308 – 400 км. Цікаво, що обидві ці моделі використовують батарею на 54 кВтг. Зарядити батарею до 80% можна приблизно за 30 хвилин.

Максимальна швидкість Astra EV сягає 170 км/год. У більшості автомобілів вона менша – 150 або 160 км/год.

Opel почне продавати в Європі Opel Astra з електричною силовою установкою навесні 2023 року. Скільки коштуватиме цей електромобіль – ще не відомо.

Opel представив електричний Opel Astra: перші фото

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Opel із Opel Astra зробить компактний кросовер.


Максимов Віталій, Тудей





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